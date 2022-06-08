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Bella Hadid’in en sevdiği salata tarifi: Sadece 5 temel malzemeli

08.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin ne yedikleri merak ediliyor. Fiziğinin güzelliğiyle tanınan Bella Hadid sosyal medyada en sevdiği salata tarifini paylaştı. Salata tarifi oldukça izleyiciye ulaşarak büyük ilgi gördü. Paylaşılan salatanın tarifi oldukça kolay ve lezzetli olması birçok kullanıcının bu tarifi denemesini sağladı.

Bella Hadid’in en sevdiği salata tarifi: Sadece 5 temel malzemeli

Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda favori yemek tariflerini de paylaşıyor. Önceleri de makarna tarifi paylaşan Hadid’in favori salatasının tarifi büyük ilgi gördü. Bu tarifi oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Salatanızın daha lezzetli olması için kullanılan malzemelerin tazeliğine dikkat etmeniz gerekiyor.

BELLA HADİD'İN SALATA TARİFİ

Malzemeler

  • Roka
  • Salatalık
  • Kırmızı dolmalık biber
  • Ufalanmış parmesan peyniri
  • Avokado
  • Limon suyu
  • Tatlandırmak için tuz ve karabiber
  • Balzamik sirke
  • Zeytinyağı

Yapılışı

  • Salatalıkları, kırmızı biberleri, avokadoyu, rokayı doğrayın.
  • Üzerine ufalanmış parmesan peynirini ekleyin
  • Sos için limon suyu, tuz ve karabiber, balzamik sirke ve zeytinyağını ekleyin.
  • Tüm malzemeleri karıştırın


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Bella Hadid
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