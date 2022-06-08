Bella Hadid’in en sevdiği salata tarifi: Sadece 5 temel malzemeli

Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda favori yemek tariflerini de paylaşıyor. Önceleri de makarna tarifi paylaşan Hadid’in favori salatasının tarifi büyük ilgi gördü. Bu tarifi oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Salatanızın daha lezzetli olması için kullanılan malzemelerin tazeliğine dikkat etmeniz gerekiyor.

BELLA HADİD'İN SALATA TARİFİ

Malzemeler

Roka

Salatalık

Kırmızı dolmalık biber

Ufalanmış parmesan peyniri

Avokado

Limon suyu

Tatlandırmak için tuz ve karabiber

Balzamik sirke

Zeytinyağı

Yapılışı

Salatalıkları, kırmızı biberleri, avokadoyu, rokayı doğrayın.

Üzerine ufalanmış parmesan peynirini ekleyin

Sos için limon suyu, tuz ve karabiber, balzamik sirke ve zeytinyağını ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırın



