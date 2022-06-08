Bella Hadid’in en sevdiği salata tarifi: Sadece 5 temel malzemeli

Bella Hadid, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda favori yemek tariflerini de paylaşıyor. Önceleri de makarna tarifi paylaşan Hadid’in favori salatasının tarifi büyük ilgi gördü. Bu tarifi oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Salatanızın daha lezzetli olması için kullanılan malzemelerin tazeliğine dikkat etmeniz gerekiyor.
BELLA HADİD'İN SALATA TARİFİ
Malzemeler
- Roka
- Salatalık
- Kırmızı dolmalık biber
- Ufalanmış parmesan peyniri
- Avokado
- Limon suyu
- Tatlandırmak için tuz ve karabiber
- Balzamik sirke
- Zeytinyağı
Yapılışı
- Salatalıkları, kırmızı biberleri, avokadoyu, rokayı doğrayın.
- Üzerine ufalanmış parmesan peynirini ekleyin
- Sos için limon suyu, tuz ve karabiber, balzamik sirke ve zeytinyağını ekleyin.
- Tüm malzemeleri karıştırın
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