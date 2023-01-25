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Bella Hadid pembe sütyenli pozuyla hayran bıraktı! Jartiyerini çekip...

25.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten yine sınırları zorlayan bir paylaşım geldi. Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Bella Hadid, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Bella Hadid pembe sütyenli pozuyla hayran bıraktı! Jartiyerini çekip...

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Bella Hadid'in iddialı pozunu takipçileri yere göğe sığdıramadı.

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

Çekimden flu bir video da paylaşan Bella Hadid'in kusursuz fiziğine övgü yağdı.

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

Takipçileri ünlü modele ''Bu güzelliğin gerçek olduğuna inanamıyorum'' ve ''Bedenini çok kıskanıyorum'' gibi yorumlarda bulundu.

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

Filistin asıllı Bella Hadid, çocukken ablası Gigi Hadid'e özendiğini ve onun gibi güzel olmak istediğini anlatmıştı.

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

'Hayatım boyunca hiç estetik yaptırmadım' diyen Bella Hadid, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

Güzel modelin Instagram'da 57 milyon takipçisi mevcut.

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'

Bella Hadid pembe jartiyeriyle kamera karşısına geçti! 'Gerçek olduğuna inanamıyorum'


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