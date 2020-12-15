MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid 'Yallah' notunu paylaşınca Türk takipçilerinin dikkatini çekti

Bella Hadid 'Yallah' notunu paylaşınca Türk takipçilerinin dikkatini çekti

15.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid sosyal medya hesabı üzerinden araba arkası yazısı paylaşınca olay oldu. Hadid'in paylaşımını Türkler görünce Hadid'e yorum yağdı.

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid moda dünyasındaki başarısıyla bilinen bir isim...

Sosyal medyayı aktif kullanan Bella Hadid son paylaşımıyla TT oldu. Dün gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Bella Hadid'in konuşulma sebebi ise bir paylaşımı...

640xauto

Kısa süre önce uzatmalı sevgilisi The Weeknd tarafından terk edilen Hadid sevgilisinin kendisini ima ederek yaptığı şarkıyla şoke olmuştu. 30 yaşındaki Kanadalı şarkısında şu sözler geçiyordu:

'LÜTFEN BENİ ARAMA'

"Dönüşümüz yok - Eskisi gibi olamıyoruz - Bitti - Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama - Sürekli ilgi istiyorsun - Konuşmadığımız zamanlarda bile basına malzeme veriyorsun - Artık ikimiz de başkalarıylayız - Lütfen beni bir daha arama."

Bella Hadid üstsüz poz verdi! Hadid'e beğeni yağdıBella Hadid üstsüz poz verdi! Hadid'e beğeni yağdı

Hadid ise ayrılık acısıyla ve bu şarkıyla sarsılmış durumdaydı. Öyle ki ağladığı anları da paylaşmış ve gündem olmuştu. Hadid'e takipçileri "Değmez" diyerek destek olmuştu.

EpOifbRXEAA9wJm

Hadid son olarak ise bir araba arkası yazısını paylaştı. 'Yallah' yazılamasını paylaşan Hadid not olarak ise "Yallaa..." yazınca Türk takipçilerinin ilgisini çekti. Hadid'in bu paylaşımı defalarca kez Twitter'da paylaşıldı ve Hadid gündem oldu.

Türk kullanıcılar bu fotoğrafı paylaşıp "Bella'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz yorumlarında bulundu.

ütütü

Hadid daha sonra ağladığı anları da hesabından paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldıPaylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı
İşte Sihirli Annem’in yeni Eda’sıİşte Sihirli Annem’in yeni Eda’sı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği müjdesi

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

İlginizi Çekebilir

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Diğer Haberler

Blu TV'den kaldırılan Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu oldu

Blu TV'den kaldırılan Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu oldu

İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca... 'Peygamber sabırlı...'

Yılbaşındaki sokağa çıkma yasağını duyunca...

Çıplak dizisi Blu TV'de neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'den Çıplak dizisi açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı?

İddialı yarışmacıya eleme şoku!

Tarkan: Ruh halim gel gitli! Son zamanlarda durumum bu

"Son zamanlarda durumum bu" notuyla paylaştı: Ruh halim gel gitli!

Nermin Bezmen ve Tolga Savacı'dan 12. yıl kutlaması!

Ünlü çiftten 12. yıl kutlaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.