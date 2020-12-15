Bella Hadid 'Yallah' notunu paylaşınca Türk takipçilerinin dikkatini çekti

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid moda dünyasındaki başarısıyla bilinen bir isim...

Sosyal medyayı aktif kullanan Bella Hadid son paylaşımıyla TT oldu. Dün gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Bella Hadid'in konuşulma sebebi ise bir paylaşımı...

Kısa süre önce uzatmalı sevgilisi The Weeknd tarafından terk edilen Hadid sevgilisinin kendisini ima ederek yaptığı şarkıyla şoke olmuştu. 30 yaşındaki Kanadalı şarkısında şu sözler geçiyordu:

'LÜTFEN BENİ ARAMA'

"Dönüşümüz yok - Eskisi gibi olamıyoruz - Bitti - Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama - Sürekli ilgi istiyorsun - Konuşmadığımız zamanlarda bile basına malzeme veriyorsun - Artık ikimiz de başkalarıylayız - Lütfen beni bir daha arama."

Hadid ise ayrılık acısıyla ve bu şarkıyla sarsılmış durumdaydı. Öyle ki ağladığı anları da paylaşmış ve gündem olmuştu. Hadid'e takipçileri "Değmez" diyerek destek olmuştu.

Hadid son olarak ise bir araba arkası yazısını paylaştı. 'Yallah' yazılamasını paylaşan Hadid not olarak ise "Yallaa..." yazınca Türk takipçilerinin ilgisini çekti. Hadid'in bu paylaşımı defalarca kez Twitter'da paylaşıldı ve Hadid gündem oldu.

Türk kullanıcılar bu fotoğrafı paylaşıp "Bella'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz yorumlarında bulundu.

Hadid daha sonra ağladığı anları da hesabından paylaştı.

