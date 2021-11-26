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Bella Thorne ablasını ve kardeşini paylaştı! Hepsi birbirinden iddialı

26.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlarıyla gündeme sık sık gelen genç oyuncu Bella Thorne'un iki ablasıyla pozunu paylaştı. Hepsi birbirinden iddialı üç kardeş annelerinin düğününde tüm dikkatleri üstlerine çekti.

Bella Thorne ablasını ve kardeşini paylaştı! Hepsi birbirinden iddialı

Disney yapımlarında rol alarak şöhretle erken yaşlarda tanışan Bella Thorne, magazin dünyasındaki çocuk yıldız imajını silmek için elinden geleni yapıyor. 24 yaşındaki yıldız, cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

2019 yılında panseksüel olduğunu açıklayan Bella Thorne paylaşımlarıyla ve işleriyle dikkat çekerken son olarak annesinin düğününden yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor!

Ekran Alıntısı

Thorne son olarak iki ablasıyla pozunu paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımına ise "Ailem için çok minnettarım" notunu düştü.

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ABLASI SINIRLARI ZORLUYOR!

29 yaşındaki Kaili Thorne ve 28 yaşındaki Dani Thorne da sosyal medyada en az kardeşleri kadar iddialı. Annelerinin düğününe katılan kardeşler tüm dikkatleri üstüne çekti.

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Oyunculuk yapan Kaili Thorne sosyal medya paylaşımlarıyla da "Yok artık" dedirtiyor.

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Bella Thorne
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