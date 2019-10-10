Bella Thorne yeni yaşını bu sözlerle kutladı

Genç yıldız Bella Thorne vücudunu sergilemekten çekinmiyor. Yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlayan genç oyuncu samimi açıklamalar yaptı.

Los Angeles sahillerinde güneşlenirken çekildiği fotoğrafları paylaşan Thorne, fit fiziğiyle dikkat çekti. Fotoğrafını “Bugün benim doğum günüm” notuyla paylaştı.

Gönderisi bir milyondan fazla beğeni alırken, yakın çevresinin olumlu yorumlarını da aldı.

Bir başka paylaşımında ise, “Kendime olan güveni bu sene buldum. 22’inci yaşımda güzellik, kahkaha, bolca gözyaşı ve iş iş iş ve daha fazla iş var” dedi.

Bella Thorne geçtiğimiz haftalarda yetişkin bir film sitesinin ödülüne layık görülmüştü.



