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Bella Thorne yine sosyal medya gündeminde!

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ÜNLÜLER  | 20.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Disney'in eski yıldızı ABD'li oyuncu Bella Thorne, senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturmasıyla gündem olmuştu. Thorne şimdi de üstsüz pozuyla dikkat çekti.

Bella Thorne yine sosyal medya gündeminde!

Eski Disney yıldızı Bella Throne yine gündemden düşmüyor. Yaptığı her şeyle olay olan Throne, en son yetişkin film sektörüne gireceğini açıklamıştı.

21 yaşındaki eski Disney yıldızı Bella Throne Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine gündemde. Ünlü oyuncu üstsüz pozlarını paylaşarak sosyal medyada hayranlarının dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde bir yetişkin filmi yöneteceğini açıklayan Throne, 18+ (yetişkinler için) filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu da kendi yazdığı bir filmde görev aldı.

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Oyuncu konu hakkında “Filmi yapmak için bana ilham veren şey temel olarak bir erkek ve bir kadın arasındaki egemenlik konusundaki kavgaydı ve dünyamızda böyle şeylerin var olması cinsel senaryo dışında bununla ne kadar alakalı olduğunu düşünmekti” şeklinde belirtmişti.

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Cesur güzel geçtiğimiz aylarda kendisinin çıplak fotoğraflarını internette yayınlamakla tehdit eden hackerlara da kendi fotoğraflarını twitter üzerinden yayınlayarak meydan okumuştu.

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Bella Thorne Bella Thorne cesur Bella Thorne erotik

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