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Bella Throne’dan seksi Noel Baba pozu

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ÜNLÜLER  | 20.12.2018 08:36 | Son Güncelleme

Hollywood’un çılgın kızı Bella Throne, Instagram hesabından paylaştığı seksi Noel Baba kıyafetli fotoğrafıyla 19 milyona yakın takipçisinin yeni yıllarını kutladı.

Cesur kıyafetleri, sıra dışı tarzı ve ilginç davranışlarıyla hep ön planda olan Bella Throne yine yapacağını yaptı.

Bella Throne’dan seksi Noel Baba pozu

Hollywood’un çılgın kızı 19 milyona yakın takipçisinin yeni yılını, seksi Noel Baba kostümü içinde verdiği bir pozla kutladı.
Disney’in çocuk dizileriyle yıldızı parlayan 21 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde kendi markası Thorne By Bella’nın tanıtımı için hazırladığı kışkırtıcı videoyla gündeme gelmişti.
Oyuncu yönüyle ön plana çıkan Bella Throne, bir taraftan rap ve yönetmenlik denemeleri de yapmakta. Bella Throne son olarak Ride ve I Still See You adlı yapımlarda boy göstermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Throne Hollywood

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