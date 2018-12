Bella Throne’dan seksi Noel Baba pozu

Disney’in çocuk dizileriyle yıldızı parlayan 21 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde kendi markası Thorne By Bella’nın tanıtımı için hazırladığı kışkırtıcı videoyla gündeme gelmişti.

Oyuncu yönüyle ön plana çıkan Bella Throne, bir taraftan rap ve yönetmenlik denemeleri de yapmakta. Bella Throne son olarak Ride ve I Still See You adlı yapımlarda boy göstermişti.