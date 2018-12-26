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Bella Thorne yine yaptı yapacağını

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ÜNLÜLER  | 26.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Hollywood’un çılgın kızı Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı seksi Noel temalı fotoğrafında giydiği kırmızı lateks bikini ve uzun çizmeli kombiniyle 19 milyona yakın takipçisinin yeni yıllarını kutladı.

Her fırsatta çıplaklığıyla ön planda olmayı başaran 21 yaşındaki çılgın yıldız Bella Thorne, yine sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla olay oldu.

Bella Thorne yine yaptı yapacağını

Cesur kıyafetleri, sıra dışı tarzı ve ilginç davranışlarıyla hep ön planda olan Bella Thorne, Noel için kırmızı lateks kombiniyle objektif karşısına geçti.
Fotoğraflardan birinde kendi tasarladığı makyaj kreasyonundan bir rujla poz veren Thorne, klasik Noel Baba şapkasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.
Hollywood’un çılgın kızı Bella, geçtiğimiz günlerde de seksi Noel Baba kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.
Bella Thorne, kensi tasarladığı makyaj kreasyonu için hazırladığı kışkırtıcı tanıtım videosuyla günlerde gündemden düşmemişti.
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instagram Bella Thorne

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