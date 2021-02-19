YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek

Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek

19.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek

Bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde mücadele edecek takımlar belli oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımının alt yapısı Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde mücadele edecek takımlar belli oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımının alt yapısı Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde yer alacak ekipler; milli takımlara gönderilen sporcu sayısı, Türkiye Şampiyonası katılım sayısı ile elde ettikleri dereceler vb. ana maddeler üzerinden oluşturulan kriterlere göre belirlendi. Buna göre 2020-2021 sezonunda Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde; Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbolun yanı sıra Beşiktaş JK, Botaş, Çankaya Üniversitesi, Emlak Konut, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi ve Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Spor Kulübü takımları mücadele edecek. Müsabakalar, Bolu Koru Otel’in ev sahipliğinde oynanacak ve TBF YouTube’dan da naklen yayınlanacak. Organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve müsabakalar, tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynanacak. 2 Mart 2021 tarihinde başlayacak Garanti BBVA BGL kızlar kategorisi maç programı şu şekilde:
02 - 04 Mart 2021 (1, 2 ve 3. haftalar)
30 Mart - 01 Nisan 2021 (4, 5 ve 6. haftalar)
20 - 22 Nisan 2021 (7, 8 ve 9. haftalar)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:57
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek

Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek

Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor

Tomarza Ülkü Ocakları cemaate kandil simidi dağıttı

Tomarza Ülkü Ocakları cemaate kandil simidi dağıttı

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti beyaza büründü

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti beyaza büründü

Kayseri’de Regaip Kandili’nde Gara Şehitleri için dua edildi

Kayseri’de Regaip Kandili’nde Gara Şehitleri için dua edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.