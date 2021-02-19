Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek

Bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımının alt yapısı Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde yer alacak ekipler; milli takımlara gönderilen sporcu sayısı, Türkiye Şampiyonası katılım sayısı ile elde ettikleri dereceler vb. ana maddeler üzerinden oluşturulan kriterlere göre belirlendi. Buna göre 2020-2021 sezonunda Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde; Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbolun yanı sıra Beşiktaş JK, Botaş, Çankaya Üniversitesi, Emlak Konut, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi ve Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Spor Kulübü takımları mücadele edecek. Müsabakalar, Bolu Koru Otel’in ev sahipliğinde oynanacak ve TBF YouTube’dan da naklen yayınlanacak. Organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve müsabakalar, tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynanacak. 2 Mart 2021 tarihinde başlayacak Garanti BBVA BGL kızlar kategorisi maç programı şu şekilde:

02 - 04 Mart 2021 (1, 2 ve 3. haftalar)

30 Mart - 01 Nisan 2021 (4, 5 ve 6. haftalar)

20 - 22 Nisan 2021 (7, 8 ve 9. haftalar)

