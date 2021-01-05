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Bellona Kayseri’nin Sırp transferi sağlık kontrolünden geçti

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2021 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un Sırp transferi Maja Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti.Daha önce de Bellona Kayseri takımında oyun kurucusu mevkiinde oynayan 32 yaşındaki Maja Miljkovic kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve EKG kontrollerinden tam not aldı.Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Maja Miljkovic, “2 yıl sonra tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, Genel Menajerimiz Ahmet Boz beye, başkanımıza ve Ayhan Avcı’ya teşekkür etmek istiyorum.

Bellona Kayseri’nin Sırp transferi sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un Sırp transferi Maja Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti.
Daha önce de Bellona Kayseri takımında oyun kurucusu mevkiinde oynayan 32 yaşındaki Maja Miljkovic kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve EKG kontrollerinden tam not aldı.
Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Maja Miljkovic, “2 yıl sonra tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, Genel Menajerimiz Ahmet Boz beye, başkanımıza ve Ayhan Avcı’ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü annem ağır bir koronavirüs hastalığı geçirdi ve onlar da bana onun yanında biraz daha uzun kalmam için müsaade ettiler. Bu benim için çok önemliydi ve bunun için teşekkür etmek istiyorum. Şu an buradayım ve oynamaya tamamen hazır hissediyorum kendimi. Takımı çok seviyorum ve bence gayet iyi oynuyoruz. Umarım takıma bir şeyler katabilirim ve daha çok maç kazanabiliriz. Buraya döndüğüm için, tekrar evime dönmüş gibi hissettim. Bu yüzden çok mutluyum. Takımı tabi ki takip ediyordum hatta maçları bile izliyordum. Kayseri’yi çok seviyorum. Bu yüzden daha iyi yanlar oluşturmak için tekrar buraya geldim zaten” dedi.

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