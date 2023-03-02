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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 21.bölüm fragmanı İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir ölüyor mu? İşte son bölüm konusu...

02.03.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde gerilimin dozu gittikçe yükseliyor. Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Leyla'ya güzel bir sürpriz yapmak için harekete geçen Cezayir'in düşmanları tarafından vurulması olay oldu. Cezayir'in akıbetini merak eden ATV izleyicileri "Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı izle" ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir ölüyor mu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 21.bölüm fragmanı İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir ölüyor mu? İşte son bölüm konusu...

Ben Bu Cihana Sığmazam bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün senaryosunu kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Cezayir'in vurulması damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın akıbeti merak uyandırdı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 21. BÖLÜM FRAGMANI

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

"Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.

Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi?"

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