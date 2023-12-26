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  4. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜM İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu ve ATV yayın akışı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜM İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu ve ATV yayın akışı!

26.12.2023 19:40 | Son Güncelleme:
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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. İkinci sezonuyla izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinde, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Burak Çelik ve İsmail Demirci yer almaktadır. Dizinin 51. bölümü 26 Aralık 2023 Salı akşamı ekranlara gelecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. ATV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aksiyon ve dram türünü ele alıyor. Bazı sahnelerin Semerkant'ta çekildiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu ve 26 Aralık 2023 ATV yayın akışı...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı ATV'de yayınlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 50. bölümünde;
Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz. Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır. Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar. Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir. Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 51. bölümünde;
Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz. Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır. Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.

ATV YAYIN AKIŞI 26 ARALIK 2023 SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Safir

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜM İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 51. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk, devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilir. Kendisine yeni bir hayat kuran Cezayir, doktor Firuze ile tanışır. Firuze'ye aşık olup onunla evlenen Cezayir, bir süre sonra deşifre olur.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI VE İSİMLERİ

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk

Ebru Özkan Saban-Leyla Türk

Pelin Akil-Firuze Türk

Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba

Işıl Yücesoy-Gülendam Türk

Hakan Karahan-Dumrul Bey

Ragıp Savaş-Atakan

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas

Kerem Kupacı-Ethem Marna
Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)

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