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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

09.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği 'Dumrul' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hakan Karahan'ın 27 yıllık aşkı bakın kim çıktı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ATV ekranlarının güçlü yapımları arasında yer alıyor. Dizide 'Dumrul' karakterine hayat veren Hakan Karahan'ın sevgilisini görenler şaştı kaldı.

Hakan Karahan, Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Miami Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. Bir süre Cenevre'de çalışan ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra Sabancı Holding'te işe başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Yapımcı, senarist ve şair olan Hakan Karahan, 2006 yılında yayınlanan Gölgesizler dizisinde Oğuz karakterine hayat verdi. Daha sonra Kaçak, Zeytin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Yasak Elma, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun sevgilisi de ünlü çıktı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Hakan Karahan, 1995 yılından beri ünlü şarkıcı Candan Erçetin ile aşk yaşıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

27 yıldır beraber olan Hakan Karahan ve Candan Erçetin, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

''NE AYRILIĞI?''

Hakan Karahan, geçtiğimiz yıllarda çıkan ayrılık haberlerine ''24 yıl oldu. Ne ayrılığı?'' yanıtını vermişti. Hakan Karahan ve Candan Erçetin çifti, aşklarını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti


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