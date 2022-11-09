Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi güzel şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ATV ekranlarının güçlü yapımları arasında yer alıyor. Dizide 'Dumrul' karakterine hayat veren Hakan Karahan'ın sevgilisini görenler şaştı kaldı.

Hakan Karahan, Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Miami Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. Bir süre Cenevre'de çalışan ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra Sabancı Holding'te işe başladı.

Yapımcı, senarist ve şair olan Hakan Karahan, 2006 yılında yayınlanan Gölgesizler dizisinde Oğuz karakterine hayat verdi. Daha sonra Kaçak, Zeytin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Yasak Elma, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol aldı.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun sevgilisi de ünlü çıktı.

Hakan Karahan, 1995 yılından beri ünlü şarkıcı Candan Erçetin ile aşk yaşıyor.

27 yıldır beraber olan Hakan Karahan ve Candan Erçetin, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

''NE AYRILIĞI?''

Hakan Karahan, geçtiğimiz yıllarda çıkan ayrılık haberlerine ''24 yıl oldu. Ne ayrılığı?'' yanıtını vermişti. Hakan Karahan ve Candan Erçetin çifti, aşklarını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor.



