Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler?

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20 Eylül 20.00'da ekranlarında yerini aldı. Dizide Cezayir Türk karakterine Oktay Kaynarca, Leyla Türk karakterine Ebru Özkan Saban, Firuze Türk karakterine ise Pelin Akil hayat veriyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir? İşte merak edilenler...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk, devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilir. Kendisine yeni bir hayat kuran Cezayir, doktor Firuze ile tanışır. Firuze'ye aşık olup onunla evlenen Cezayir, bir süre sonra deşifre olur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk

Ebru Özkan Saban-Leyla Türk

Pelin Akil-Firuze Türk

Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba

Işıl Yücesoy-Gülendam Türk

Hakan Karahan-Dumrul Bey

Ragıp Savaş-Atakan

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas

Kerem Kupacı-Ethem Marna

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)

