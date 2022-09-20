Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler?

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20 Eylül 20.00'da ekranlarında yerini aldı. Dizide Cezayir Türk karakterine Oktay Kaynarca, Leyla Türk karakterine Ebru Özkan Saban, Firuze Türk karakterine ise Pelin Akil hayat veriyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir? İşte merak edilenler...
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk, devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilir. Kendisine yeni bir hayat kuran Cezayir, doktor Firuze ile tanışır. Firuze'ye aşık olup onunla evlenen Cezayir, bir süre sonra deşifre olur.
Oktay Kaynarca-Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban-Leyla Türk
Pelin Akil-Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba
Işıl Yücesoy-Gülendam Türk
Hakan Karahan-Dumrul Bey
Ragıp Savaş-Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas
Kerem Kupacı-Ethem Marna
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)
Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim)
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)
Aylar Melayeva (Sevim)
Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
Işıl Yücesoy (Gülendam)
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