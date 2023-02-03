Ben de nasıl yazılır, ben de yazımı nasıl olmalıdır? Ben de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüzde insan ilişkilerinin önemli bir kısmını yazılı iletişim oluşturur. İletişimin yanı sıra yazılı ifadeler pek çok resmî ve özel işlerde kullanılır. Hem çalışma hayatında hem de özel hayatta sık sık yazışmalar gerekebilir. Bu nedenle yazılı iletişimin doğru ve kesintisiz olması için dil bilgisi kurallarına dikkat etmek gerekir. İşte bu yazışmalar sırasında kaliteli iletişim kurabilmek için kullanılan kelimelere dikkat edilmesi gerekir. Kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek için Türk Dil Kurumu kuralları dikkat alınmalıdır. Kelimelerin doğru yazım şekilleri TDK kuralları araştırılarak öğrenilebilir.

Türk Dil Kurumuna göre ben de kelimesinde bulunan /de/ bağlaçtır ve cümleye dahi anlamı katar. Bu kelimede kullanılan /de/ bağlaç olduğu için ben de yazımı için bağlaç olan /da/ yazımının bilinmesi gerekir. Bağlaç olan /da/ her zaman ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimeye göre büyük ünlü uyumuna uyar. /de/ ya da /da/ şeklinde yazılabiliyor olsa da bu bağlaç hiçbir zaman ayrı olarak /ta/, /te/ şekliyle yazılmamalıdır. Bunun yanı sıra bağlaç olan /da/'yı kendisinden önceki kelimeyle kesme işaretiyle ayırmak yanlıştır. Yani eğer bağlaç olan /da/ bir özel isimden sonra geliyorsa kesme işaretiyle ayrılmaz sadece ayrı yazılır. Bu bağlamda "Ben de ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı "evet" olacaktır.

Ben de doğru yazılışı nedir?

Ben de TDK kurallarına göre bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıdır. Ben de kelimesi anlam olarak kişin de dâhil olduğunu anlatır. Kişinin dâhil olduğunu betimlemek amacıyla kullanılan ben de kelimesinin doğru yazımı ayrı bir şekilde yazılmasıdır. Bu noktada "Ben de bitişik mi yazılır? sorusunun cevabı "hayır" olacaktır. Ben de kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılmalıdır. Bu kelimenin doğru bir şekilde yazımı da bağlaç olduğu için ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Ek olan /da/ bitişik yazılırken bağlaç olan /da/ ayrı yazılır. Yazılı metinlerde kelimeleri doğru kullanmak kaliteli bir iletişim kurabilmek için oldukça gereklidir. Ben de doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: