"Ben kaçırıldım" diyen Aygün Aydın ağlayarak her şeyi anlattı! Korku dolu gece

Model ve oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa ettikten sonra yaptığı paylaşımlarla ve escortluk açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu eğlence çıkışı korkunç bir olay yaşadı.

Maslak'ta bir eğlence merkezinde eğlenen Aygün Aydın, orada tanıştığı ve kendisini eve bırakmayı davet eden kişi tarafından kabus yaşadı. Önce bindiği taksi sıkıştırılan, daha sonra taksiden inip koşmaya başlayan Aydın iki kişi tarafından ısrarla takip edildiği anları anbean sosyal medyadan paylaştı.

"Ben kaçırıldım" diyen Aygün Aydın ağlayarak "Çok korkuyorum" dedi. Aydın "İnsanlar kafayı yemişler kimseye güvenmeyin" diyerek kendisine yardım eden bir adam tarafından eve bırakıldığını söyledi.



