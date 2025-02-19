"Ben olduğum sürece asla yabancı hakem gelmeyecek" diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bir sene geçmeden yabancı hakemi duyurdu

22 Kasım 2024'te canlı yayında "Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek" açıklamasını yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; aradan geçen bir senenin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yabancı hakemin düdük çalacağını duyurdu.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE ASLA YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

"Seçimden önce de aynı şeyi söyledim. Seçimden sonra da söylüyorum. Ben olduğum sürece Türkiye'ye yabancı hakem gelmeyecek" Bu sözlerin ardından bir sene geçmemişken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yabancı bir hakemin düdük çalacağını duyurdu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi Slovenyalı Slavko Vincic'in yönetmesi bekleniyor. İtalyan ve İspanyol hakemlerin de adı geçmişti fakat TFF, Sloven hakemde karar kıldı.

Sloven hakem kariyerinde birçok önemi maç yönetti.

2024 Şampiyonlar Ligi finali, 2022 Avrupa Ligi finali, 2021 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali...

HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

TFF Başkanı "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak." ifadelerini kullandı.