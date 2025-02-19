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SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2025 13:11
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Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluğunu yakından ilgilendiren karşılaşmada ezeli rakiplerden Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada derbinin hakemine dair de merak edilen soruları açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kala heyecan katsayısı artarken, mücadelede düdük çalacak hakem halen belirsizliğini koruyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbi öncesi her iki takıma da davette bulunurken Galatasaray cephesinden bu davete ret gelmiş, Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada “Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış." diyen Özbek, "O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor." açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlenen bir basın toplantısında gündeme dair gelişmelere ilişkin bir açıklamalarda bulundu.

"Ben olduğum sürece asla yabancı hakem gelmeyecek" diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bir sene geçmeden yabancı hakemi duyurdu "Ben olduğum sürece asla yabancı hakem gelmeyecek" diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bir sene geçmeden yabancı hakemi duyurdu

İŞTE TFF BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI:

"CENTİLMENLİĞİN KONUŞULDUĞU BİR DERBİ OLSUN"

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"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

"KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

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Bu bağlamda bugün, toplantının arka planını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetle ilgili önceden bilgi verdik. Pazartesi günü bilgilendirdik. Fenerbahçe, 'Tamam' dedi, Galatasaray Genel Sekreteri 'Salı günü divan toplantılarının olduğunu, Çarşamba günü olup olmayacağını' sordular. Olumlu dönüş yaptılar, Galatasaray olumlu cevap vermesinin ardından kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyu takdirine bırakıyoruz."

"DAVETİ SAMİMİYETLE YAPTIK"

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"İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık."

"ÇİZGİLERİ NE OLAN BİR İNSANIM"

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"Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır."

"YABANCI HAKEM OLACAK"

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"Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak."

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"Ben olduğum sürece asla yabancı hakem gelmeyecek" diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bir sene geçmeden yabancı hakemi duyurdu"Ben olduğum sürece asla yabancı hakem gelmeyecek" diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bir sene geçmeden yabancı hakemi duyurdu
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Hakem son dakika fenerbahçe galatasaray tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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