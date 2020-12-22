'Ben Türkiyeliyim' diyen Oktay Kaynarca'ya tepki yağdı! Oktay Kaynarca nereli?

'İbo Show'a konuk olan Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada, "Ben Türkiyeliyim" demişti. Bu sözlerine bir takipçi, “Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık” yorumunu yaptı.
Sosyal medyada yapılan bu yoruma kızan Kaynarca takipçisine isyan etti. Kaynarca, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” yorumunu yazdı.
Bunun üzerine yeniden bir açıklama yapma gereği duyan oyuncu, “Bana en çok sorulan soruların başında memleketim var. Ben gururla baba memleketimin Malatya Hekiman Güzelyurt olduğunu açıkça söylerim. Bunu bilen de bilir. Fakat bu arada babamların oradan erken ayrılmasında dolayı Malatya ile çok ilgimiz olmadı. Elazığ’a taşındık ve orada uzun yıllar oturduk. Hatta bir yıl liseyi Elazığ'da okudum. Orada da babaanne tarafından akrabalarımız eşimiz dostumuz var. Bu durumu da inkar etmemek adına bunu her seferinde açıklarım" dedi.
Bu konuda aldığı tepkilerden çok sıkılan Oktay Kaynarca açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Fakat fanatik arkadaşlar bu meseleyi başka bir yere çekmekle, meseleyi sulandırmakta. Yine bu yönde yapılan bir yoruma cevap vermek zorunda kaldım. Yani bunu da net bir şekilde ifade ettim."
Malatya’ya her fırsatta gittiğini de ekleyen Kaynarca, “Çok sık gidip geliyorum. Orada eşimizle dostumuzla ilişki halindeyiz. Memleketimle ilgiliyim alakalıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama dediğim gibi ben Türkiyeliyim bunu kimse unutmasın" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum