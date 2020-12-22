'Ben Türkiyeliyim' diyen Oktay Kaynarca'ya tepki yağdı! Oktay Kaynarca nereli?

'İbo Show'a konuk olan Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada, "Ben Türkiyeliyim" demişti. Bu sözlerine bir takipçi, “Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada yapılan bu yoruma kızan Kaynarca takipçisine isyan etti. Kaynarca, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” yorumunu yazdı.

BİR AYAĞI MALATYA'DA, BİR AYAĞI ELAZIĞ'DA

Bunun üzerine yeniden bir açıklama yapma gereği duyan oyuncu, “Bana en çok sorulan soruların başında memleketim var. Ben gururla baba memleketimin Malatya Hekiman Güzelyurt olduğunu açıkça söylerim. Bunu bilen de bilir. Fakat bu arada babamların oradan erken ayrılmasında dolayı Malatya ile çok ilgimiz olmadı. Elazığ’a taşındık ve orada uzun yıllar oturduk. Hatta bir yıl liseyi Elazığ'da okudum. Orada da babaanne tarafından akrabalarımız eşimiz dostumuz var. Bu durumu da inkar etmemek adına bunu her seferinde açıklarım" dedi.