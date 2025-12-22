O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! İki sürpriz isim

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da dopdolu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği programda adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. “O Ses Türkiye Yılbaşı”nın genel provası için hazırlıklar başladı.

Salı günü çekilmesi planlanan yarışmanın jüri üyeleri de belli oldu. Geçen yıl yarışmacılar arasında olan Giray Altınok bu sene jüri koltuğunda oturacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri ise; Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz olarak belirlendi.

O Ses Türkiye Yılbaşı PROGRAMINDA KİMLER VAR?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında; Serra Arıtürk, Pelin Akil, Cihan Ünal, Cansel Elçin – Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük, Ava Yaman, Feyza Civelek gibi ünlü isimler yer alacak.