İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi ortaya çıktı

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber geldi.

Geçtiğimiz ay sözlendiklerini duyuran ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. Derici, Melih Kunukçu ile ilişkisini resmiyete dökeceği tarihi ilk kez paylaştı.

DÜĞÜN TARİHİNİ DUYURDU

İrem Derici 2026 yılının Eylül ayında nikah masasına oturacağını duyurdu. Ünlü isim ayrıca ilk evini aldığını da söyledi.

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; Derici, 'Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hâlâ inanamıyorum. Sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz.” dedi.