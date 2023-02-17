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Bence de nasıl yazılır, bence de yazımı nasıl olmalıdır? Bence de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.02.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dili zengin bir kelime havuzuna sahiptir. Birden fazla kelime bulunan Türkçede her kelimenin, ekin ya da cümle dışı unsurun yazılışı için belirli kurallar bulunur. Bu kurallar genellikle Türkçe dil bilgisine ve söyleyişine uygun bir şekilde belirlenir. Bu kurallar arasında en önemli olanı ve buna rağmen sürekli karıştırılanı da bağlaç olan ya da ek olan /da/ yazımıdır. Peki, bence de yazımı nasıl olmalıdır?

Bence de nasıl yazılır, bence de yazımı nasıl olmalıdır? Bence de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede hemen hemen her ayrı anlam ve görev için farklı ifadeler ve cümle dışı unsurlar bulunur. Bunlardan birisi de bağlaçlardır. Temel olarak bağlaçlar eş görevli olan kelimeleri ya da önermeleri birbirine bağlayan kelime türüdür. Dilimizde sıklıkla kullanılan ve, ya, ya da gibi ifadeler birer bağlaçtır. Bir diğer bağlaç ise /da/ bağlacıdır. Bağlaç olan da, de'nin yazımının sıklıkla karıştırılmasının nedeni bulunma durum eki olan -da ekiyle karıştırılmasıdır.

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Bence de nasıl yazılır?

Bence de kelimesi cümle içerisinde kullanılırken genellikle yanlış yazılmaktadır. Bence kelimesi TDK'ye göre "bana göre, benim düşünceme göre" gibi anlamlarda kullanılan bir zarftır. Bence de yazımı içerisinde bulunan /da/ ise bağlaçtır. Bence de doğru yazılışı için Türk Dil Kurumunun yazım kuralları arasında yer alan bağlaç olan da, de'nin yazımıyla ilgili olan kurallar kaynak olarak alınmalıdır. "Bence de bitişik mi yazılır?" sorusu için TDK kuralını şu şekilde açıklayabiliriz: Bağlaç olan de / da ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimeye göre büyük ünlü uyumuna uyar. Bu bağlamda "Bence de ayrı mı yazılır?" sorusuna evet diyebiliriz.

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Bence de doğru yazılışı nedir?

Toplum içerisinde en çok yanlış kullanılan kelimelerden biri bence de kelimesidir. Bence de kelimesi cümle içerisinde ayrı ayrı yazılmaktadır. Türkçe yazım kurallarına göre bağlaç olan da cümleden çıkarıldığında anlam bozukluğu oluşturmuyorsa kelimeden ayrı yazılır. Bence de yazımı için Türkçe kuralları göz önünde bulundurularak ayrı ayrı yazımı doğru kabul edilmektedir. Bu kelime bitişik yazıldığı zaman cümlede anlam bozukluklarına sebep olabilir. Anlamlı bir cümle kurabilmek için bence de TDK kuralları baz alınarak ayrı bir şekilde yazılmalıdır.

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