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Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme'deki rakibi Benfica, resmi sitesindeki Fenerbahçe kadrosunda Andre Ayew'e de yer verdi.

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica, Fenerbahçe'yi tanıttığı haberde sürpriz bir isme yer verdi. Benfica'nın resmi sitesinde Fenerbahçe'nin tanıtıldığı haberde Andre Ayew'den takımın yeni transferi olarak bahsedildi. Takım kadrosunun verildiği bölümde de hücum oyuncuları arasında Ayew'in de ismi yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Swansea City'de geçiren Ganalı oyuncunun ismi bir süredir temsilcimiz ile anılıyordu. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Benfica andre ayew

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