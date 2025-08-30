Benfica bilgi verdi ortalık karıştı! Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da oynayamayabilir, ipler Galatasaray'ın elinde...

Fenerbahçe uzun süredir listesinde olan ve oldukça çetrefilli bir transfer sürecinin ardından resmen Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe yönetiminin canını sıkacak gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 22.5 milyon euroluk bonservis bedelinde uzlaşırken sözleşmeye 2.5 milyon euro da bonus koyulmuştu.

GALATASARAY DA KAZANDI

Öte yandan Galatasaray da Benfica'ya satışında, sonraki satışta kârdan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle Kerem Aktürkoğlu transferinden 1 milyon 50 bin euro kazandı.

ÖNCELİKLİ ALMA HAKLARI VAR

Tüm bunlar yaşanırken Benfica, Galatasaray'ı Kerem’in transfer koşulları hakkında bilgilendirdi. Açıklamada Galatasaray’ın öncelikli alma hakkının bulunduğu ve prosedür gereği Galatasaray’a bilgi verildiği belirtildi.

Öncelikli alma hakkı kapsamında Galatasaray’ın Benfica’ya cevap vermek için 5 gün süresi bulunacak. Sarı-kırmızılıların 5 gün boyunca cevap vermemesi halinde oyuncu Fenerbahçe’ye gidecek.

AVRUPA TEHLİKEYE GİRDİ

Ancak Galatasaray yönetimi 5 gün cevap vermezse UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu yazdıramayacak.

Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu’nun son hareketlerinden dolayı rahatsız olduğu ve bu 5 günü sonuna kadar kullanmaya karar verdiği iddia edildi.