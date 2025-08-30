SPOR

Benfica bilgi verdi ortalık karıştı! Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da oynayamayabilir, ipler Galatasaray'ın elinde...

Kerem Aktürkoğlu'nun zorlu bir süreç sonunda Fenerbahçe'ye transferi resmen açıklanırken milli futbolcu için bir kriz daha kapıda. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Lacivertliler, yeni transferini Avrupa Ligi'nde kullanamayabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe uzun süredir listesinde olan ve oldukça çetrefilli bir transfer sürecinin ardından resmen Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe yönetiminin canını sıkacak gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 22.5 milyon euroluk bonservis bedelinde uzlaşırken sözleşmeye 2.5 milyon euro da bonus koyulmuştu.

GALATASARAY DA KAZANDI

Benfica bilgi verdi ortalık karıştı! Kerem Aktürkoğlu Avrupa da oynayamayabilir, ipler Galatasaray ın elinde... 1

Öte yandan Galatasaray da Benfica'ya satışında, sonraki satışta kârdan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle Kerem Aktürkoğlu transferinden 1 milyon 50 bin euro kazandı.

ÖNCELİKLİ ALMA HAKLARI VAR

Benfica bilgi verdi ortalık karıştı! Kerem Aktürkoğlu Avrupa da oynayamayabilir, ipler Galatasaray ın elinde... 2

Tüm bunlar yaşanırken Benfica, Galatasaray'ı Kerem’in transfer koşulları hakkında bilgilendirdi. Açıklamada Galatasaray’ın öncelikli alma hakkının bulunduğu ve prosedür gereği Galatasaray’a bilgi verildiği belirtildi.

Öncelikli alma hakkı kapsamında Galatasaray’ın Benfica’ya cevap vermek için 5 gün süresi bulunacak. Sarı-kırmızılıların 5 gün boyunca cevap vermemesi halinde oyuncu Fenerbahçe’ye gidecek.

AVRUPA TEHLİKEYE GİRDİ

Benfica bilgi verdi ortalık karıştı! Kerem Aktürkoğlu Avrupa da oynayamayabilir, ipler Galatasaray ın elinde... 3

Ancak Galatasaray yönetimi 5 gün cevap vermezse UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu yazdıramayacak.

Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu’nun son hareketlerinden dolayı rahatsız olduğu ve bu 5 günü sonuna kadar kullanmaya karar verdiği iddia edildi.

