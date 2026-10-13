Benfica - Celtic Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Benfica Perşembe 22:00 Celtic

Benfica ile Celtic, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Sport Lisboa e Benfica stadyumunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Benfica, son zamanlardaki başarılı performansıyla sahaya çıkıyor. Celtic ise Avrupa'da zorlu bir süreçten geçiyor.

Takımların güncel form bilgileri Benfica tüm kulvarlar Benfica 2-0 Vitoria Guimaraes Portekiz Süper Ligi G

Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi M

Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi G

Benfica 3-1 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi G

Moreirense 0-4 Benfica Portekiz Süper Ligi G Celtic tüm kulvarlar Motherwell 0-2 Celtic İskoçya Premier Ligi G

Celtic 0-1 Rangers FC İskoçya Premier Ligi M

Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi M

Rangers FC 3-0 Celtic İskoçya Lig Kupası M

St Johnstone 0-1 Celtic İskoçya Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekti ve 15 gol atıp sadece 4 gol yedi. Celtic ise sadece 1 maç oynadı ve bu karşılaşmayı kaybederek 1 gol atıp 3 gol yedi.

Eksik Oyuncular Benfica 2 eksik Enzo Barrenechea Jakub Kaminski Celtic 6 eksik Cameron Carter-Vickers Alistair Johnston Yang Hyun-Jun Joel van den Berg Shumaira Mheuka Callum Osmand

Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi) ve Jakub Kaminski (Şüpheli) yer almıyor.

Celtic kadrosunda Cameron Carter-Vickers (Şüpheli), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat), Yang Hyun-Jun (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Joel van den Berg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Shumaira Mheuka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Callum Osmand (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.