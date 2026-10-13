Benfica - Celtic Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Benfica ile Celtic, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Sport Lisboa e Benfica stadyumunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Benfica, son zamanlardaki başarılı performansıyla sahaya çıkıyor. Celtic ise Avrupa'da zorlu bir süreçten geçiyor.
Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekti ve 15 gol atıp sadece 4 gol yedi. Celtic ise sadece 1 maç oynadı ve bu karşılaşmayı kaybederek 1 gol atıp 3 gol yedi.
Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi) ve Jakub Kaminski (Şüpheli) yer almıyor.
Celtic kadrosunda Cameron Carter-Vickers (Şüpheli), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat), Yang Hyun-Jun (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Joel van den Berg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Shumaira Mheuka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Callum Osmand (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
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