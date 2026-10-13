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Benfica - Celtic Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da form durumları dikkat çekiyor.

Benfica - Celtic Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Benfica
Perşembe 22:00
15.10.2026
Celtic
Stadyum: Sport Lisboa e Benfica Yayın: tabii Spor

Benfica ile Celtic, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Sport Lisboa e Benfica stadyumunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Benfica, son zamanlardaki başarılı performansıyla sahaya çıkıyor. Celtic ise Avrupa'da zorlu bir süreçten geçiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Benfica

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Benfica 2-0 Vitoria Guimaraes Portekiz Süper Ligi G
  • 20.09.2026 Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi M
  • 16.09.2026 Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi G
  • 13.09.2026 Benfica 3-1 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi G
  • 09.09.2026 Moreirense 0-4 Benfica Portekiz Süper Ligi G
Celtic

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Motherwell 0-2 Celtic İskoçya Premier Ligi G
  • 20.09.2026 Celtic 0-1 Rangers FC İskoçya Premier Ligi M
  • 17.09.2026 Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi M
  • 13.09.2026 Rangers FC 3-0 Celtic İskoçya Lig Kupası M
  • 09.09.2026 St Johnstone 0-1 Celtic İskoçya Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekti ve 15 gol atıp sadece 4 gol yedi. Celtic ise sadece 1 maç oynadı ve bu karşılaşmayı kaybederek 1 gol atıp 3 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Benfica

2 eksik
Enzo Barrenechea Sakat Menisküs Problemi
Jakub Kaminski Şüpheli

Celtic

6 eksik
Cameron Carter-Vickers Şüpheli
Alistair Johnston Sakat Bacağından Sakat
Yang Hyun-Jun Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Joel van den Berg Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Shumaira Mheuka Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Callum Osmand Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi) ve Jakub Kaminski (Şüpheli) yer almıyor.

Celtic kadrosunda Cameron Carter-Vickers (Şüpheli), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat), Yang Hyun-Jun (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Joel van den Berg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Shumaira Mheuka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Callum Osmand (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Benfica - Celtic maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Benfica - Celtic maçı saat kaçta?

22:00

Benfica - Celtic maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Benfica - Celtic maçında hangi oyuncular eksik?

Benfica'da Enzo Barrenechea, Jakub Kaminski; Celtic'te Cameron Carter-Vickers, Alistair Johnston, Yang Hyun-Jun, Joel van den Berg, Shumaira Mheuka ve Callum Osmand eksik.

Benfica ve Celtic'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Celtic benfica
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