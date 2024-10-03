SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Benfica'da harikalar yaratan Orkun Kökçü'den eski hocasına gönderme! ''Kötü söz söylemek istemiyorum" diyerek açık kapı bıraktı

Benfica'da harikalar yaratan Orkun Kökçü'den eski hocasına gönderme! ''Kötü söz söylemek istemiyorum" diyerek açık kapı bıraktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.10.2024 16:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'in Benfica takımında ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezon Alman çalıştırıcı Roger Schmidt yönetimindeki ekipte az süre alıp kendini gösterme fırsatı bulamayan milli futbolcu Orkun Kökçü, yeni teknik direktör Bruno Lage ile parladı. Roger Schmidt ile ilgili bir soru üzerine çarpıcı sözler söyleyen Orkun Kökçü'nün sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Benfica'da harikalar yaratan Orkun Kökçü'den eski hocasına gönderme! ''Kötü söz söylemek istemiyorum" diyerek açık kapı bıraktı
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Portekizli teknik direktör Lage'in 5 Eylül'de Schmidt'in yerine Benfica'nın başına geçmesinden sonra ilk 11'in değişmeyen futbolculardan biri olan Orkun, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Atletico Madrid takımına karşı kazanılan 4-0'lık maçın da en iyi futbolcusu seçildi.

"ARTIK BENFİCA'DA OYNAMAYI SEVDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

orkun

Benfica'nın son golünü penaltıdan atan 23 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında Sport TV'ye verdiği demeçte, "Artık Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl zor anlar yaşadım ve şimdi Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, teknik ekibimiz var. Çok önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Şimdi lig maçına odaklanacağız." dedi.

"KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEK İSTEMİYORUM!"

Screenshot_1

Portekiz basınının sürekli olarak kendisine eski teknik direktör Schmidt'i sormasıyla ilgili "Artık eski teknik direktörle ilgili kötü söz söylemek istemiyorum, geleceğe odaklanıyorum." diyen genç futbolcu, Bruno Lage'nin getirdiği sistemde oynamayı sevdiğini vurguladı.

Her futbolcu gibi kendisinin de hırslı olduğunu ama maç maç konsantre olup geleceğe baktığını aktaran Orkun Kökçü, verdikleri destekten dolayı Benficalı taraftarlara da teşekkür etti.

Diğer yandan Portekiz basını, Benfica'nın Atletico Madrid karşısında aldığı farklı galibiyetle "bayram gibi bir gece yaşadığını" yazarak, gecenin baş aktörleri arasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da olduğunu belirtti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü benfica
En Çok Okunan Haberler
Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Menajeri ile görüşme sağlandı! İşte Galatasaray'da kalenin yeni bekçisi

Menajeri ile görüşme sağlandı! İşte Galatasaray'da kalenin yeni bekçisi

F.Bahçe efsanesinden çok konuşulacak itiraf! "Futbolu Alex yüzünden bıraktım"

F.Bahçe efsanesinden çok konuşulacak itiraf! "Futbolu Alex yüzünden bıraktım"

Yönetim de dayanamadı! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor... İşte yerine gelecek isim

Yönetim de dayanamadı! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor... İşte yerine gelecek isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.