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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor! Bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i avladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 22:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Portekiz ekibinin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu gollerine bu maçta da devam etti.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor! Bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i avladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında skoru 1-0 getiren golü Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından buldu.

ATLETICO MADRID'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

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Portekiz ekibi Benfica'ya imza attığı günden bu yana skor üstüne skor üreten Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de boş geçmedi. Milli futbolcu, Aursnes'in asistinde kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını öne geçiren golü kaydetti.

İNANILMAZ KEREM AKTÜRKOĞLU PERFORMANSI

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Kerem Aktürkoğlu, yeni takımı Benfica ile toplam 5 resmi maça çıktı. Yıldız golcü söz konusu müsabakalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Kerem Aktürkoğlu
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