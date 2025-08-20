Benfica'dan Fenerbahçe maçına saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! Bir kez daha iptal oldu...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan isimlerden Kerem Aktürkoğlu için, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'ya karşı oynanacak olan mücadele öncesi çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER BİR KEZ DAHA İPTAL

Record'da yer alan habere göre Benfica Başkanı Rui Costa, Sarı-Lacivertliler'in 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus teklif ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi ve milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

İLK 11'DE BAŞLIYOR

Öte yandan karşılaşma için İstanbul'a gelen Aktürkoğlu, bu mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.