Benfica'dan Fenerbahçe maçına saatler kala Kerem Aktürkoğlu kararı! Bir kez daha iptal oldu...

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile yeniden görüşmelere başlayan Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi beklenmedik bir haber geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan isimlerden Kerem Aktürkoğlu için, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'ya karşı oynanacak olan mücadele öncesi çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

Record'da yer alan habere göre Benfica Başkanı Rui Costa, Sarı-Lacivertliler'in 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus teklif ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi ve milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Öte yandan karşılaşma için İstanbul'a gelen Aktürkoğlu, bu mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

