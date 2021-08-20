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Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

20.08.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in transferi ile ilgili olarak Benfica kulübünden açıklama geldi. Benfica Futbol Genel Direktörü Rui Pedro Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" diyerek net konuştu.

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Gedson Fernandes'in transfer öyküsü en çok konuşulan konulardan bir tanesi hâline geldi. Galatasaray bu transferden hiç vazgeçmedi; Beşiktaş 'ın da devreyi girdiği iddia edildi.

Tüm bunlar yaşanırken, oyuncunun kulübü Benfica'da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz, transfer konusuna son noktayı koydu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" dedi.

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FATİH TERİM'DEN GEDSON AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gedson'la ilgili Türkiye'den başka kulüpler de devreye giriyormuş; ama Gedson, Türkiye'ye gelirse, Galatasaray'da oynar. Fakat şu anda Benfica onu göndermeyi düşünmüyor" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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