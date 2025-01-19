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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 14:48
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Benfica kariyerine çok hızlı bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu performansıyla taraftarları kendine kısa süre içinde aşık etmişti. Son 10 haftadır performansında ciddi düşüş yaşayan milli oyuncu eleştiri tahtasına konuldu. Portekiz cephesinden Kerem için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun son 9 haftadaki performansı eleştiri konusu oldu. Benfica kariyerine hızlı giriş yapan milli oyuncu son haftalarda gol ya da asist katkısı yeteri kadar sağlayamadı.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI

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Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 12 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi. Performansındaki düşüş, Benfica yönetiminin de dikkatini çekti.

SEZON SONUNDA AYRILIK KARARI

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Benfica'nın sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini kabul edeceği ve serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde anlaşmanın sağlanacağı iddia ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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