Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun son 9 haftadaki performansı eleştiri konusu oldu. Benfica kariyerine hızlı giriş yapan milli oyuncu son haftalarda gol ya da asist katkısı yeteri kadar sağlayamadı.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI

Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 12 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi. Performansındaki düşüş, Benfica yönetiminin de dikkatini çekti.

SEZON SONUNDA AYRILIK KARARI

Benfica'nın sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini kabul edeceği ve serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde anlaşmanın sağlanacağı iddia ediliyor.