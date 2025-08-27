Benfica-Fenerbahçe maçının ilk anlarında inanılmaz olay! Livakovic kalesinde kendini siper etti

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de görev alan Livakovic, Benfica maçının henüz başında kalesinde devleşti.

HERKES GOL DİYEREK AYAĞA KALKTI AMA...

Maça çok hızlı başlayan Benfica, mücadelenin henüz başında Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Çekilen şuta adeta kendini siper eden Livakovic, Benfica'nın öne geçmesini engelledi.

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ TERCİH

Yeni sezondaki tüm maçlara İrfan Can Eğribayat ile başlayan Jose Mourinho, Benfica deplasmanında kaleyi Livakovic'e emanet etmişti.

DAKİKALAR SONRA GOL GELDİ

Maça baskılı başlayan Benfica, mücadelenin 11. dakikasında bu pozisyonda 1-0 öne geçti. Yapılan VAR incelemesinde ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON