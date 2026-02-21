SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti, Portekiz'ide karıştırdı! Rafa Silva krizi

Beşiktaş’tan olaylı şekilde ayrılarak Benfica’ya dönen Rafa Silva, Portekiz basınında eleştiri oklarının hedefi oldu. Real Madrid yenilgisi sonrası performansı sorgulanan 32 yaşındaki oyuncunun transferinin doğruluğu tartışmaya açıldı. Tecrübeli yıldız, dönüşünün ardından henüz skor katkısı veremedi.

Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti, Portekiz'ide karıştırdı! Rafa Silva krizi
Cevdet Berker İşleyen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’tan olaylı bir sürecin ardından ayrılarak eski kulübü Benfica’ya dönen Rafa Silva için Portekiz basınında tartışmalar büyüyor. Siyah-beyazlı ekipte 1.5 sezon forma giydikten sonra takım içinde huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle gönderildiği öne sürülen tecrübeli futbolcunun, ülkesinde de eleştirilerin odağına yerleştiği belirtildi.

'ETKİSİZ VE YETERSİZ'

Beşiktaş tan kaçarak gitmişti, Portekiz ide karıştırdı! Rafa Silva krizi 1

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola’da yer alan haberde, Rafa Silva’nın takıma beklenen katkıyı sunamadığı ve soyunma odasında olumlu bir atmosfer oluşturmakta zorlandığı iddia edildi. Özellikle 1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmasının ardından fiziksel açıdan geri planda kaldığı ve etkisiz bir performans sergilediği yönündeki yorumlar dikkat çekti. Haberde, transferin gerekliliğinin de sorgulandığı aktarıldı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Beşiktaş tan kaçarak gitmişti, Portekiz ide karıştırdı! Rafa Silva krizi 2

32 yaşındaki oyuncuyla ilgili değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor."

Rafa Silva, sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Benfica’ya dönüşünün ardından ise 5 karşılaşmada görev aldı ancak henüz gol ya da asist üretmeyi başaramadı. Deneyimli futbolcu, Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında Beşiktaş’a imza atmıştı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kante oynadığı 2 maçta bin pişman etti! Saç baş yoldurttuKante oynadığı 2 maçta bin pişman etti! Saç baş yoldurttu
Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay olduJuventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Portekiz son dakika benfica beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.