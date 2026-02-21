Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti, Portekiz'ide karıştırdı! Rafa Silva krizi

Beşiktaş’tan olaylı bir sürecin ardından ayrılarak eski kulübü Benfica’ya dönen Rafa Silva için Portekiz basınında tartışmalar büyüyor. Siyah-beyazlı ekipte 1.5 sezon forma giydikten sonra takım içinde huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle gönderildiği öne sürülen tecrübeli futbolcunun, ülkesinde de eleştirilerin odağına yerleştiği belirtildi.

'ETKİSİZ VE YETERSİZ'

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola’da yer alan haberde, Rafa Silva’nın takıma beklenen katkıyı sunamadığı ve soyunma odasında olumlu bir atmosfer oluşturmakta zorlandığı iddia edildi. Özellikle 1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmasının ardından fiziksel açıdan geri planda kaldığı ve etkisiz bir performans sergilediği yönündeki yorumlar dikkat çekti. Haberde, transferin gerekliliğinin de sorgulandığı aktarıldı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

32 yaşındaki oyuncuyla ilgili değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor."

Rafa Silva, sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Benfica’ya dönüşünün ardından ise 5 karşılaşmada görev aldı ancak henüz gol ya da asist üretmeyi başaramadı. Deneyimli futbolcu, Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında Beşiktaş’a imza atmıştı.