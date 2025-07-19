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Benfica, Orkun Kökçü'nün yerini doldurdu! Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladı...

Portekiz ekibi Benfica, Orkun Kökçü'yü Beşiktaş'a satmasının ardından yıldız oyuncunun yerini doldurdu. Portekizliler, Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladı. İşte detaylar...

Benfica, Orkun Kökçü'nün yerini doldurdu! Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladı...
Burak Kavuncu

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Aston Villa'dan 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025/26 sezonu için Enzo Barrenechea'nın 3 milyon avro karşılığında kiralanması konusunda Aston Villa ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi...

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Benfica, Orkun Kökçü nün yerini doldurdu! Barrenechea yı satın alma opsiyonuyla Aston Villa dan kiraladı... 1

"Arjantinli orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunun sonuna kadar Aston Villa'dan kiralık olarak kulübe geliyor. Anlaşma, belirli hedeflere ulaşılması halinde zorunlu hale gelebilecek bir satın alma opsiyonunu da içeriyor ve oyuncunun sportif haklarının 12 milyon avro tutarında kalıcı olarak devredilmesini öngörüyor. Aston Villa, oyuncunun gelecekte başka bir kulübe transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 30'unu, azami 10 milyon avro ile sınırlı olmak üzere alma hakkına sahip olacak."

Geçen sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak geçiren Barrenechea, LaLiga'da 31 maçta forma giydi.

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Aston Villa SL Benfica son dakika transfer haberleri
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