Benfica-Porto maçında olanlar oldu! Mourinho 'Hain' lafına dayanamadı oyundan atıldı: Fenerbahçe sözleri...

Portekiz futbolunun kalbi "O Clasico"da attı ve futbolseverler unutulmaz bir geri dönüşe tanıklık etti. Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Benfica, kendi sahası Estadio da Luz'da ezeli rakibi Porto karşısında kabusu yaşasa da pes etmeyerek sahadan bir puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın son dakikalarında Benfica'nın attığı gol sonrası ise teknik direktör Mourinho rakip takımla münakaşaya girmesi sebebiyle oyundan atıldı.

Burak Kavuncu

Portekiz’in iki devi, Benfica ve Porto, şampiyonluk yolundaki en kritik randevuda kozlarını paylaştı. Porto’nun ilk yarıdaki dominant futboluyla iki farklı öne geçtiği mücadelede, Benfica taraftarının desteğiyle ayağa kalkarak maçı 2-2’ye getirmeyi başardı. Jose Mourinho, son dakikada gelen beraberlik golünün ardından gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gördü.

PORTO FIRTINASI ERKEN BAŞLADI

Benfica-Porto maçında olanlar oldu! Mourinho Hain lafına dayanamadı oyundan atıldı: Fenerbahçe sözleri... 1

Maça konuk ekip Porto adeta golle başladı. Henüz 10. dakikada Victor Mow Froholdt ile öne geçen "Ejderhalar", 40. dakikada genç yetenek Oskar Pietuszewski'nin fileleri sarsmasıyla soyunma odasına 2-0'lık büyük bir avantajla girdi. İlk yarıda Benfica kalesini abluka altına alan Porto, galibiyete çok yakın görünüyordu.

BENFİCA’NIN "GERİ DÖNÜŞ" ATEŞİ

Benfica-Porto maçında olanlar oldu! Mourinho Hain lafına dayanamadı oyundan atıldı: Fenerbahçe sözleri... 2

İkinci yarıda bambaşka bir Benfica sahaya çıktı. Taraftarının baskısıyla Porto kalesine yüklenen Lizbon ekibi, 69. dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle umutlandı. Maçın son bölümleri büyük bir heyecana sahne olurken, 88. dakikada sahneye çıkan Leandro Barreiro, skoru 2-2'ye getirerek stadı bayram yerine çevirdi.

OYUNDAN ATILDI!

Benfica-Porto maçında olanlar oldu! Mourinho Hain lafına dayanamadı oyundan atıldı: Fenerbahçe sözleri... 3

Teknik direktör Jose Mourinho son dakikada attığı gol sonrası rakip yedek kulübüsinden bir kaç çalışan ile girdiği münakaşa ile sinirlerine hakim olamadı. Hakem saha kenarına gelip Portekizli hocayı oyundan attı.

"BANA ELLİ KEZ 'HAİN' DEDİ! NASIL HAİNİM?"

Benfica-Porto maçında olanlar oldu! Mourinho Hain lafına dayanamadı oyundan atıldı: Fenerbahçe sözleri... 4

"İhraç meselesine gelince… Porto kulübesinden ihraç edilen o kişi de tünelde bana elli kez 'hain' dedi. Ben de isterim ki bana şunu açıklasın: Nasıl hainim? Porto’da bulundum, Porto için canımı ortaya koydum. Sonra Chelsea’ye, Inter’e, Real Madrid’e, Fenerbahçe’ye gittim; dünyayı dolaştım ve bulunduğum her yerde ruhumu, hayatımı, her günümü verdim. Bunun adı profesyonelliktir.

Benfica-Porto maçında olanlar oldu! Mourinho Hain lafına dayanamadı oyundan atıldı: Fenerbahçe sözleri... 5

Taraftarların hakaret etmesi başka şeydir. Bu futboldur. Zamanında şehirde yürüyemediğim, ayaklarıma kapandıkları o taraftarlar bugün bana küfrediyor. Sorun değil. Ama aynı meslekten birinin bana 'hain' demesi? Nasıl hainim? Benfica için her şeyimi vermeme mi hainlik diyorsun? Yarın Benfica’dan ayrılıp Estrela da Amadora'ya, União de Leiria’ya ya da Moreirense’ye gidersem, yine aynı şekilde her şeyimi veririm. Neye hainim?

Bunu hiç hoş karşılamadım. Haksız yere oyundan atıldım. Dördüncü hakem maç boyunca çok kötü bir yönetim sergiledi; ben bunu hakeme söylediğimde de aynı tavrı sürdürdü."

