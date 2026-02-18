SPOR

Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu
Mustafa Fidan

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu 1

VİNİCİUS JUNİOR ÇİLEDEN ÇIKTI

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu 2

MOURİNHO SAKİNLEŞTİRDİ

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.

