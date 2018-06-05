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Benfica Talisca'yı tuzağa düşürdü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

İngiltere'ye transfer olmak için Beşiktaş'tan ayrılan Talisca, Benfica'nın "Ya 40 milyon euro getir ya da Çin'e gidersin" restiyle karşı karşıya kaldı.

Benfica Talisca'yı tuzağa düşürdü

Portekiz'den gelen haberler Brezilyalı oyuncunun kurduğu kapana, kendisinin düştüğünü gösteriyor. Çünkü Talisca ile 2021'e kadar sözleşme uzatan Benfica, bu oyuncuyu satarak 40 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak amacında. Bu yüzden de Portekiz ekibi Talisca'ya "Ya Çin'e gidersin ya da Liverpool Çin'in verdiği parayı verir" diye rest çekti.

Portekiz basınında yer alan ayrıntıda şu bilgiler paylaşıldı: Öyle görünüyor ki Talisca kariyerine Çin'de devam edecek. B.Guoan ve C.Yatai'nin resmi teklifleri masada duruyor. Başkan Luis Filipe Vieira İngiltere'den gelecek teklifleri bekliyor.

ADA'DAN TEKLİF YOK

Aksi halde Benfica'da kalıp, devam etmesini istiyor. Şu ana kadar 35 milyon euro vereceği söylenen hiçbir İngiliz kulübünden teklif yok. En cazip teklifler Çin kulüplerinden. Talisca şu an tatilde ve önümüzdeki haftadan itibaren her şey netleşecek.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Talisca

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