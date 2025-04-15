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Benfica'ya bir Türk yıldız daha! Süper Lig devi ile anlaşmak üzere...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 14:54
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Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekizli taraftarların beğenisini topladı. Yönetim, Türk yıldızlardan oldukça verim alırken; gözünü başka bir milli futbolcuya daha dikti.

Benfica'ya bir Türk yıldız daha! Süper Lig devi ile anlaşmak üzere...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Portekiz’in köklü kulübü Benfica’da forma giyen Türk yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, gösterdikleri etkileyici performansla adından söz ettiriyor. İkilinin başarısı, Benfica’nın bir başka Türk oyuncuyu kadrosuna katma planlarını hızlandırdı.

KEREM VE ORKUN'DAN HARİKA PERFORMANS

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Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 42 maçta 14 gol ve 11 asistlik performansıyla 25 gole doğrudan katkı sağladı. Orkun Kökçü ise 45 maçta 11 gol ve 8 asistle takımın kilit isimlerinden biri oldu. Her iki oyuncu da Portekiz medyasının sıkça övgüyle bahsettiği isimler arasında yer alıyor.

BENFİCA'NIN YENİ HEDEFİ YUNUS AKGÜN!

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Benfica’nın gözü şimdi bir başka Türk yıldızda: Yunus Akgün. Galatasaray’da kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkı yaptı. Özellikle Samsunspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle dikkat çeken Yunus, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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