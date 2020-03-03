Benfica'ya şok suçlama! Hakem başına 600 Euro'luk bütçe

Portekiz Ligi'nde yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Benfica ile Porto arasında şampiyonluk yarışı devam ederken, son olarak Benfica kulübü 3-2 kaybettikleri Porto maçının ardından iki kulübün maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etmişti.

"BENFICA YÖNETİMİ, HAKEM BAŞINA 600 EURO BÜTÇE OLUŞTURDU"

Benfica yönetiminin talebine henüz yanıt gelmezken, diğer taraftan Portekiz basınında TVI'dan çarpıcı bir iddia geldi.

TVI, Benfica'nın önceki sezonlarda hakemlere özel kuponlar adı altında yemek, maç biletleri ve birçok aktivite için kolaylık sağladığı, hakem başına 600 Euro değerinde bütçe oluşturduğunu iddia etti. Ayrıca söz konusu haberde, yetkili birimlerde Benfica'nın futbolda yolsuzlulk yaptığına güçlü kanıtlar olduğu iddia edildi.

Porto taraftarları, 2018/19 sezonunda Sporting Lizbon ile oynanan maçta tribünlerde hakemlerin üzerine Benfica forması giydirerek "2018/19" sezonu şampiyonu yazısını aşmıştı.

(Futbol Arena)

