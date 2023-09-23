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Bengü sahnede gözyaşlarını tutamadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

23.09.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylediği şarkılarla kalplere dokunan ünlü şarkıcı Bengü dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcı, Ağla Kalbim şarkısının 45 bin kişi tarafından söylenmesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Bengü'nün gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Bengü, dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sevenleriyle buluştu. 45 bin kişinin katıldığı konserde duygusal anlar yaşandı.

Sahneye beyaz tüy detaylı bir elbiseyle çıkan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Bengü, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Bengü, 2007 yılında çıkardığı Ağla Kalbim şarkısını söylemeye başladığı esnada 45 bin kişinin kendisine eşlik etmesiyle gözyaşlarını tutamadı.

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Ağladığı anları Instagram hesabından paylaşan Bengü "Çok aşk" notunu düştü.

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