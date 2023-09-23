Bengü sahnede gözyaşlarını tutamadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Bengü, dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sevenleriyle buluştu. 45 bin kişinin katıldığı konserde duygusal anlar yaşandı.

Sahneye beyaz tüy detaylı bir elbiseyle çıkan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Bengü, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bengü, 2007 yılında çıkardığı Ağla Kalbim şarkısını söylemeye başladığı esnada 45 bin kişinin kendisine eşlik etmesiyle gözyaşlarını tutamadı.

Ağladığı anları Instagram hesabından paylaşan Bengü "Çok aşk" notunu düştü.

