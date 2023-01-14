'Beni satan adamı...' Erman Toroğlu açtı ağzını, yumdu gözünü! Vincent Aboubakar transferi için ağır eleştiri!

Konyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti. Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

TOROĞLU'NDAN FLAŞ YORUM

Maçın ardından gözler transfere çevrilirken, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar için spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flaş yorumlar geldi. Kamerunlu golcü hakkında ağır ifadeler kullanan Toroğlu'nun A Spor'daki sözleri, sosyal medyada geniş yer buldu.

"BEŞİKTAŞ'I SATAN ADAMI ALMAM"

Toroğlu, "Ben olsam Aboubakar'ı almam. Beşiktaşlılık duruşu yaparım, Aboubakar'ı almam. Beni yarıda satan adamı ben almam." ifadelerini kullandı.

Aboubakar ile yapılan görüşmelerde 2.5+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro yıllık ücrette anlaşma sağlayan Beşiktaş, tecrübeli forvetin kısa süre için sözleşmesini feshedip İstanbul'a gelmesini bekliyor.

