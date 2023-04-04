"Beni taciz etti" demişti! Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay davasında flaş gelişme

Mehmet Ali Erbil ile Tiktok fenomeni Ece Ronay’ın arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Birlikte çektikleri klip sonrasında genç kadına 'beraber uyuma' teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

Ece Ronay Bilir, Erbil hakkında tehdit, hakaret ve cinsel tacizden dava açmış, ünlü komedyen tehdit suçundan beraat etmiş, hakaret suçundan 13 bin 100 TL para cezası almış ve cinsel taciz suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mehmet Ali bu kararlara itiraz etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü komedyenin avukatı Şeyda Yıldırım’ın, Ece Ronay Taylan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptığı “Hakaret” ve “Kendisi İle Yapılan Haberleşmenin Gizliliğini Alanen İfşa Etme” suçları nedeniyle yaptığı şikayet üzerine de dava açıldı.

GİZLİLİĞİ İHLAL SUÇUNDAN YARGILANACAK

Tiktok fenomeni hakaret nedeniyle 3 ay 15 günden 28 aya kadar, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkarak savunma yapan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben Z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim. Klipte oynadım." demişti.

