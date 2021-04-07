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Benim Adım Melek dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Melek'le Halil kavuştular! Kenan İdris'i yakalıyor mu?

07.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Benim Adım Melek, Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Zümrüt’ün yokluğunda derbeder hale gelen Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşmuştu. Peki Benim Adım Melek dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Benim Adım Melek dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Melek'le Halil kavuştular! Kenan İdris'i yakalıyor mu?

Her Çarşamba saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Benim Adım Melek, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Zümrüt’ün yokluğunda derbeder hale gelen Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşmuştu. Peki Benim Adım Melek dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (60. BÖLÜM)

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (59. BÖLÜM)

Zümrüt’ün yokluğunda derbeder hale gelen Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşur. Ömer, Zümrüt’ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında duracaktır. Fakat Defne, Ömer’in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz mi olacak bilinmiyordur. Halil tekrardan nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel’in kapısına dayanırlar. Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır bilinmemektedir. Mecburen Adana’ya yerleşen Alpay’ın aklı Antep’te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce’nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve artık bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel’in nikah şahitliğini yapan Kenan ise, düğün yemeğinde Vildan’la aynı masada oturma hayalleri kurmaktadır.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (60. BÖLÜM)

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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TRT 1
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