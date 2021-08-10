Benim Adım Melek’in Zümrüt’ü Zeyno Eracar Yargı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken, en son Benim Adım Melek dizisiyle ekrana gelen Zeyno Eracar, yeni projesini seçti. Eracar, çok iddialı bir diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Deneyimli oyuncu TRT 1 ekranlarında iki sezon ekrana gelen ve mayıs ayında yayınlanan 66. bölümüyle ekranlara veda eden Benim Adım Melek dizisinde, entrika peşinde koşan Zümrüt karakterine hayat veriyordu.

Usta oyuncu yeni sezonda Kanal D ekranında izleyicinin karşısına çıkacak olan Yargı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

YARGI DİZİSİ HAKKINDA

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i, Netflix dizisi Aşk 101’den sonra yeniden bir araya getiren Yargı dizisinin yeni sezonda yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Dizide Deniz ve Urgancıoğlu’nun yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Arslan gibi isimler yer alıyor.

Sema Ergenekon’un Adliye’de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtan yeni dizi Ay Yapım imzası taşıyor. Yargı dizisi Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin’in arasında yaşananları anlatacak.

