Asena Girişken'in yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

NOW’ın yeni yıl dizileri arasında yer alan NTC Medya imzalı “Adana Ayazı”nın hazırlıkları devam ediyor. Faruk Teber’in yöneteceği, Onur Uğraş’ın yazdığı dizide Uğur Güneş (Fırat), Ebru Şahin (Elif), Levent Ülgen (Hamza) ve Mustafa Mert Koç (Serhat) başlıca rolleri paylaşacak.
Hikayesi İstanbul’da başlayıp Fırat’ın (Uğur Güneş) köklerinin dayandığı Adana’ya uzanan diziye başarılı bir oyuncu daha katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asena Girişken “Adana Ayazı”yla anlaşmaya vardı.
ADANA AYAZI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Adana'da geçen hikâyesiyle öne çıkan dizide aile ilişkileri, adalet arayışı ve aşk temaları işleniyor. Öykünün merkezinde avukat Fırat ile başarılı şef Elif'in kesişen hayatları bulunuyor. İki karakterin geçmişleriyle yüzleşmeleri, aileleriyle yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları zorluklar hikâyenin temelini oluşturuyor.