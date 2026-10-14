Galatasaray-Barcelona maçı reytingleri altüst etti! Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Anne Yarısı kaçıncı oldu?

Televizyon ekranlarında dün gece reyting yarışı hız kesmeden devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren mücadele, gecenin en çok izlenen programı olarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Star TV'nin Tuzlu Kahve programı ikinci olurken Kanal D'nin Haysiyet ve NOW'ın Anne Yarısı yapımları da ilk 10'a girdi.

Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Mehmed: Fetihler Sultanı reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte TİAK verilerine göre dünün en çok izlenen 10 programı: