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Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kerem, iftiradan kurtulabilecek mi?

21.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Benim Adım Melek dizisi, birçok izleyici tarafından heyecanla takip ediyor. 21 Nisan Çarşamba günü Benim Adım Melek dizisi 62. Yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Geçtiğimiz bölümde İkra’nın ölümüne şahit olduk. Herkes İkra’nın acısını yaşarken aynı zamanda bunu yapan kişinin kim olduğunu bulmaya çalıştı. Ve en sonunda İkra’nın katilinin babası olduğu ortaya çıkmıştı. Benim Adım Melek dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda.

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kerem, iftiradan kurtulabilecek mi?

Benim Adım Melek dizisi, birçok insan tarafından heyecanla takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Kutsi, Nehir Erdoğan, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk gibi isimler yer alıyor. Bir annenin tüm zorluklara nasıl göğüs gerdiğini izlediğimiz Benim Adım Melek dizisi 62. Yeni bölümü ile 21 Nisan akşamı TRT 1 ekranlarında.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Alpay’a ulaşamayan Funda Adana’da duramaz ve Antep’e döner. Alpay, yurtdışına kaçacağı günü beklerken, Funda’nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için kapıya dayanır. Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem’i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay’ın izini sürmektedir.

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Halil’in olan bitende Kenan’ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir. Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan’ın peşine düşer. Alpay’ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan’ın evine baskın verir. Halil Alpay’ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem’in Funda’nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne’yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZET

Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra’sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede, hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır. Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar.

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Acaba Kenan’ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay’a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır? Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay’ın yolunu gözler. Alpay’a ulaşamadıkça Kenan’ı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan konağında da başka bir deprem olur. Ömer’in öfkeyle verdiği karar ayağına dolanırken Şirhanlar bu defa Defne’nin yanında durur. Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra’nın katilinin babası olduğunu duyar. Kenan Alpay’ı ele verecek mi? Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem’i kim durduracak?

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Kutsi Nehir Erdoğan
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