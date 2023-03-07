Benim de nasıl yazılır, benim de yazımı nasıl olmalıdır? Benim de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bağlaçlar oldukça fazladır. Bu bağlaçlar cümlelerin akıcı olmasını sağlar ancak doğru yazılmadığı zaman anlam bozukluklarına neden olabilir. Dolayısıyla doğru yazılışlarını öğrenmek gerekir. Türkçede çok önemli bir yere sahip olan -de” eki bitişik ve ayrı yazılması gereken bir ektir. Buna ise bağlacın ve ekin kullanımına göre karar verilir. Türkçede iki farklı -de olması kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazımlardan birisi da bağlacı diğeri de bulunma durum eki olan -da ekidir. Benim de kelimesinde de bu bağlaç kullanılır ve pek çok kişi doğru yazılışını merak eder.

Benim de nasıl yazılır?

Benim de yazımı ile ilgili insanlar sıkça hata yapmaktadır. Burada kullanılan “-de” eki bağlaç olduğu için ayrı yazılması doğrudur. TDK’ye göre bağlaçların çoğu genellikle ayrı yazılır. Ancak bağlaçların yazımı konusunda da istisnalar vardır. Ancak benim de kelimesinde bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır. Buradaki da, bulunma hâlini belirten “-de” ile karıştırılmamalıdır, eğer bitişik yazılırsa anlamda hataya yol açar. Bu bağlamda "Benim de ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabı vermemiz mümkündür.

Benim de bitişik mi yazılır?

Eklerin ve bağlaçların yazımı konusunda hata yapan kişiler benim de bitişik mi yazılır diye merak eder. Dilimizi doğru kullanmak önemlidir çünkü kelimelerin yanlış yazımı anlamda farklılığa neden olabilir. Ayrıca akıcı ve etkili bir iletişim için kelimelerin yazılışına dikkat etmek gerekir. Benim de TDK sözlüğüne göre bir şeye katılma, kabul etme anlamlarına gelir ve “-de” burada bağlaç görevi görür. TDK’ye göre benim de doğru yazılışı ayrıdır. Herhangi bir kelimenin yazımı konusunda soru işareti olunca direkt TDK’ye bakılabilir. Bu kelime her zaman ayrı yazılması gereken bir sözcük grubudur. Çünkü bağlaç olan “-de” her durumda ayrı yazılmalıdır. Benimde şeklinde bitişik olarak yazıldığında imla hatası yapılmış olur.