EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Benim de nasıl yazılır, benim de yazımı nasıl olmalıdır? Benim de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Benim de nasıl yazılır, benim de yazımı nasıl olmalıdır? Benim de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.02.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede “-de” ekinin yazımı ile ilgili çok büyük bir kafa karışıklığı vardır. İnsanlar günlük hayatta bu eki kullanırken hataya düşmektedir. Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını bilemeyip imla hatasına neden olurlar. Ancak TDK, bu ekin yazılışı ile ilgili net kurallar koymuştur. Bu kurallara göre “-de” ekinin nasıl yazılacağı öğrenilebilir. Peki, benim de kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Benim de nasıl yazılır, benim de yazımı nasıl olmalıdır? Benim de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bağlaçlar oldukça fazladır. Bu bağlaçlar cümlelerin akıcı olmasını sağlar ancak doğru yazılmadığı zaman anlam bozukluklarına neden olabilir. Dolayısıyla doğru yazılışlarını öğrenmek gerekir. Türkçede çok önemli bir yere sahip olan -de” eki bitişik ve ayrı yazılması gereken bir ektir. Buna ise bağlacın ve ekin kullanımına göre karar verilir. Türkçede iki farklı -de olması kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazımlardan birisi da bağlacı diğeri de bulunma durum eki olan -da ekidir. Benim de kelimesinde de bu bağlaç kullanılır ve pek çok kişi doğru yazılışını merak eder.

Bir araya nasıl yazılır? Bir araya nasıl yazılır?

Benim de nasıl yazılır?

Benim de yazımı ile ilgili insanlar sıkça hata yapmaktadır. Burada kullanılan “-de” eki bağlaç olduğu için ayrı yazılması doğrudur. TDK’ye göre bağlaçların çoğu genellikle ayrı yazılır. Ancak bağlaçların yazımı konusunda da istisnalar vardır. Ancak benim de kelimesinde bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır. Buradaki da, bulunma hâlini belirten “-de” ile karıştırılmamalıdır, eğer bitişik yazılırsa anlamda hataya yol açar. Bu bağlamda "Benim de ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabı vermemiz mümkündür.

Arnavut kaldırımı nasıl yazılır? Arnavut kaldırımı nasıl yazılır?

Benim de bitişik mi yazılır?

Eklerin ve bağlaçların yazımı konusunda hata yapan kişiler benim de bitişik mi yazılır diye merak eder. Dilimizi doğru kullanmak önemlidir çünkü kelimelerin yanlış yazımı anlamda farklılığa neden olabilir. Ayrıca akıcı ve etkili bir iletişim için kelimelerin yazılışına dikkat etmek gerekir. Benim de TDK sözlüğüne göre bir şeye katılma, kabul etme anlamlarına gelir ve “-de” burada bağlaç görevi görür. TDK’ye göre benim de doğru yazılışı ayrıdır. Herhangi bir kelimenin yazımı konusunda soru işareti olunca direkt TDK’ye bakılabilir. Bu kelime her zaman ayrı yazılması gereken bir sözcük grubudur. Çünkü bağlaç olan “-de” her durumda ayrı yazılmalıdır. Benimde şeklinde bitişik olarak yazıldığında imla hatası yapılmış olur.

Birbirine nasıl yazılır? Birbirine nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
Deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararıDeprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimiATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi
Anahtar Kelimeler:
tdk

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de olmayacak!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de olmayacak!

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.