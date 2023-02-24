Birbirine nasıl yazılır, birbirine yazımı nasıl olmalıdır? Birbirine ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin zengin söz dağarcığına geçmişten bugüne gelen birçok sözcüğü ve farklı diller arasında çeşitli alışverişler sonucu ortaya çıkan sözcükler başlıca örnekleridir. Kelimeler zamanla farklılaşıp gelişmiştir. Bu durumda çeşitli ek ve yapılara da sahip olarak bambaşka anlamlı sözcükler oluşmuştur. Sözcük dağarcığının genişliği dili zenginleştirse de zamanla yazım ve telaffuz yanlışlarını da beraberinde getirmiştir. Kimi kelimenin birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılması bu durumun başlıca örnekleri arasındadır.

Birbirine nasıl yazılır?

Birbirine sözcüğü günümüzde sık sık kullanılır. Bu sözcük diğer tüm Türkçe sözcükleri gibi TDK kurallarına dikkat edilerek yazılır. Türk Dil Kurumunun yayınladığı yazım kuralları doğrultusuna bazı birleşik kelimeler ayrı bazıları da bitişik yazılır. Kelimelerin nasıl yazıldığı ise çeşitli kurallara göre belirlenir. Birbirine kelimesi de sıklıkla kullanılmasına rağmen birbirine doğru yazılışı sürekli karıştırılır. İyelik eklerinin kalıplaşmasıyla oluşturulan "birbiri" kelimesine eklenen "+A" ekiyle türeyen birbirine yazımı, birbiri kelimesinde olduğu gibi olmalıdır.

Birbirine bitişik mi yazılır?

Birbirine yazımı günümüzde konuşma dilinde ve yazılarda sık sık nasıl yazıldığı karıştırılan kelimeler arasındadır. Birbirine ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır soruları da sıklıkla sorulur. Birbirine TDK bilgilerine göre birleşik yazılmalıdır. Birleşik yazıldığı taktirde doğru kullanım olacak ve yazım yanlışı önlenecektir. Birbirine sözcüğü, birbiri kelimesine "-A" eki eklenmesiyle oluşur. "-n" kaynaştırma ekiyle beraber sözcüğe getirilir. Kelimenin yazımı diğer birçok kelime gibi sıklıkla karıştırılabilir. Bitişik yazılması gereken birbirine sözcüğünün doğru ve yanlış birçok cümle örneği vardır. Birbirine yazımı ile ilgili örnek cümleler: