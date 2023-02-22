Bir araya nasıl yazılır? Bir araya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir araya birleşik kelimedir ve birçok durumda kullanılabilir. Bir araya gelerek, bir araya toplanarak, bir araya yazılarak veya bir araya getirilerek, insanların veya fikirlerin bir araya gelmesini ifade edebilir. "Bir ara" birleşik kelimesinden türetilen bir araya ifadesi genellikle çok farklı durumlarda kullanılabilir. Bir toplantıda bir araya gelinmesi, bir odada bir araya toplanılması, bir haber oluşturulurken farklı kaynakların bir araya yazılması veya bir projede farklı katılımcıların bir araya getirilmesi gibi örneklenebilir.

Bir araya nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun sözlüklerinde ve kılavuzlarında yazım kurallarıyla ilgili bilgiler yer alır. TDK'nin belirlediği bir yazım kurallarına göre kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek Türkçe dil bilgisine sahip olmak ve günlük konuşmalarda doğru kullanım yapmak için önemlidir. Örneğin bir araya TDK kılavuzuna göre doğru yazılışı "bir araya" şeklindedir. "Bir araya" kelimesi kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır ve sonunda noktalama işareti kullanılmaz. Bu bağlamda "Bir araya bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" şeklinde cevap vermemiz mümkündür.

Bir araya ayrı mı yazılır?

İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimelerin bitişik ya da ayrı yazılışı bazı dil bilgisi kurallarından dolayı farklılık gösterir. Birleşik kelimeler yan yana gelirken sözcüklerin ses düşmesi, ses türemesi veya anlam kaybına uğraması yazılışı değiştirir. Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarına göre alt, üst, iç, dış, bir, iki, tek gibi sözcükleri başa getirerek oluşturulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu kural göz önünde bulundurulduğunda bir araya kelimelerinin doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bir araya yazımı “biraraya” şeklinde yazılırsa yazım yanlışı yapılmış olur. Bir araya doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: