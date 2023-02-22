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Bir araya nasıl yazılır? Bir araya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

21.02.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil bilgisi kelimelerin anlamlarını, seslerinin uyumunu, cümlelerin yapısını ve yazım kurallarını içerir. Türkçe dil bilgisi özellikle yazım kurallarının öğrenilmesi söz konusu olduğunda önemli bir konudur. Birleşik kelimeler iki veya daha fazla kelimeyi bir araya getirerek oluşturulan kelimelerdir. Türk dilinde çoğu birleşik kelime bağlaçlar aracılığıyla oluşturulur. Bir araya nasıl yazılır, ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Bir araya nasıl yazılır? Bir araya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir araya birleşik kelimedir ve birçok durumda kullanılabilir. Bir araya gelerek, bir araya toplanarak, bir araya yazılarak veya bir araya getirilerek, insanların veya fikirlerin bir araya gelmesini ifade edebilir. "Bir ara" birleşik kelimesinden türetilen bir araya ifadesi genellikle çok farklı durumlarda kullanılabilir. Bir toplantıda bir araya gelinmesi, bir odada bir araya toplanılması, bir haber oluşturulurken farklı kaynakların bir araya yazılması veya bir projede farklı katılımcıların bir araya getirilmesi gibi örneklenebilir.

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Bir araya nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun sözlüklerinde ve kılavuzlarında yazım kurallarıyla ilgili bilgiler yer alır. TDK'nin belirlediği bir yazım kurallarına göre kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek Türkçe dil bilgisine sahip olmak ve günlük konuşmalarda doğru kullanım yapmak için önemlidir. Örneğin bir araya TDK kılavuzuna göre doğru yazılışı "bir araya" şeklindedir. "Bir araya" kelimesi kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır ve sonunda noktalama işareti kullanılmaz. Bu bağlamda "Bir araya bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" şeklinde cevap vermemiz mümkündür.

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Bir araya ayrı mı yazılır?

İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimelerin bitişik ya da ayrı yazılışı bazı dil bilgisi kurallarından dolayı farklılık gösterir. Birleşik kelimeler yan yana gelirken sözcüklerin ses düşmesi, ses türemesi veya anlam kaybına uğraması yazılışı değiştirir. Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarına göre alt, üst, iç, dış, bir, iki, tek gibi sözcükleri başa getirerek oluşturulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu kural göz önünde bulundurulduğunda bir araya kelimelerinin doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bir araya yazımı “biraraya” şeklinde yazılırsa yazım yanlışı yapılmış olur. Bir araya doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bayram nedeniyle bütün aile bir araya geldi.
  • Sürdürülebilirlik başlığında yıl boyunca yapılan çalışmalar bir araya getirilerek halka açık sunum hazırlandı.
  • Ekip üyelerimiz haftanın ilk günü bir araya gelerek toplantı yapıyor, gelecek haftayı planlıyor.
  • Bitirme tezim için bütün kaynaklardan topladığım verileri bir araya getirerek bir makale hazırladım.
  • Fen Bilgisi Öğretmeni, proje konularına göre ayırdığı grupların bir araya gelerek çalışması gerektiğini belirtti.
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