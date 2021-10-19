Benim Hayatım dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İşte Benim Hayatım konusu ve oyuncuları

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Benim Hayatım'dan ilk görüntüler yayınlandı.

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım dizisinde hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.



EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir, ''Hayat'' karakterine Nilsu Berfin Aktaş'ın hayat vereceği dizide, Hayat'ın babası Ökkeş rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Aktaş'ın partneri ''Ali'' karakterini ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Genco Özak oynayacak.

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor.



Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor. “Benim Hayatım”ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.





