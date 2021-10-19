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  4. Benim Hayatım dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İşte Benim Hayatım konusu ve oyuncuları

Benim Hayatım dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İşte Benim Hayatım konusu ve oyuncuları

19.10.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Savaş Özdemir, Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'ın ilk fragmanı yayınlandı. Son olarak Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü canlandıran Genco Özak, Benim Hayatım'da Ali karakterine hayat verecek. EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir ise Hayat'ın babası Ökkeş karakteriyle ekranlara dönecek.

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Benim Hayatım'dan ilk görüntüler yayınlandı.

Benim Hayatım

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım dizisinde hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

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EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir, ''Hayat'' karakterine Nilsu Berfin Aktaş'ın hayat vereceği dizide, Hayat'ın babası Ökkeş rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Aktaş'ın partneri ''Ali'' karakterini ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Genco Özak oynayacak.

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Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor.

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Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor. “Benim Hayatım”ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.

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